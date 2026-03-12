HABER

İzmir Hava Durumu! 12 Mart Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 14 dereceyi bulacak. Gece ise 2-3 derece arasında seyredecek. Rüzgar değişken yönlerden hafif esmekte. Nem oranı %72 civarında. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar sabit kalacak. 13 Mart Cuma günü sıcaklık 14 derece, ardından 14-15 derece arasında devam edecek. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri ile değerlendirmek mümkün.

Zeynel Eren Ölüç

İzmir'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 2-3 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esilecek. Rüzgarın yönü değişkenlik gösterecek. Nem oranı ise %72 civarında tahmin ediliyor.

Bugün, İzmir'de hava durumu elverişli olacak. Gündüz sıcaklık 14 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı 2-3 derece arasında kalacak. Rüzgar değişken yönlerden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %72 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 13 Mart Cuma günü sıcaklık 14 derece olacak. 14 Mart Cumartesi günü ise 14-15 derece arasında seyredecek. 15 Mart Pazar günü sıcaklık 13-14 derece arasında olacak. Bu günlerde hava koşulları güneşli ve ılıman seyredecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olacak. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınları dik açıyla gelmeyecek. Bu nedenle güneş koruyucu kullanmanız gerekmez.

İzmir'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu elverişli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.

