İzmir Hava Durumu! 13 Şubat Cuma İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Şubat 2026. Cuma günü İzmir'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 9 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saat 08:03, gün batımı ise 18:46 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 10 ile 14 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak. 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 11 ile 18 derece arasında değişecek. O gün hava çoğunlukla güneşli olacak. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 7 ile 13 derece arasında olacak. Hava o gün yağmurlu olacak.

Bugün hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin hava nedeniyle kalın giysiler giymeniz önemlidir. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle kat kat giyinmeniz önerilir. Rüzgar hafif olacak. Yine de rüzgarın etkisini azaltmak için uygun bir mont veya ceket giymelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha ılıman hale gelecektir. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunar. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı bu bilgilere göre ayarlamak en iyisidir.