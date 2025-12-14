İzmir Hava Durumu! 14 Aralık Pazar İzmir hava durumu nasıl?

14 Aralık 2025 Pazar günü, İzmir'de hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Akşam saatlerinde ise bu değer 12 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %81 civarında. Bu koşullar altında yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 8 - 14 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü ise sıcaklık 9 - 15 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Nem oranı %73 - %86 arasında değişecek. Bu nedenle önümüzdeki günlerde de yağış öngörülmüyor. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu hava koşullarında sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgara karşı tedbirli olmak da önem taşır. Rüzgar etkili olduğu saatlerde sahil bölgelerinde dikkatli olunmalıdır. Gün boyunca hava açık olsa da rüzgar ve nem rahatsız edici bir hissiyat yaratabilir. Dış mekân aktivitelerinde bu unsurları dikkate almak önemlidir.