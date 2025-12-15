Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 kişi tutuklandı

Hudut birlikleri, Gemici köyü ve Eskiköy’deki 1’inci derece askeri bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen Türk vatandaşı B.Ö. (30), İ.D. (34), M.A. (31), M.Y. (25) ve H.K.’yi (35) yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yapılan Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) yüz ve kimlik sorgulamalarında B.Ö.’nün ‘silahla tehdit’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma’, İ.D.’nin ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’, ‘hırsızlık, ‘silahla yağma’, ‘banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, M.A.’nın ‘suçluyu kayırma’, ‘silah veya mermileri satın almak’, M.Y.’nin ‘tehdit, kasten yaralama’, ‘silahla tehdit ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’, H.K.’nin ise ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’, ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından açık dosya kayıtlarının bulunduğu ve yurt dışı çıkış yasaklarının olduğu belirlendi. Öte yandan M.Y.’nin hükümlü bulunduğu Adana Suluca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 Aralık 2025 tarihinde izne ayrıldığı ve izin bitiminde cezaevine dönmediği, H.K.’nin ise 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., İ.D., M.A., M.Y. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...