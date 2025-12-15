HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 kişi tutuklandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çeşitli suçlardan dolayı haklarında yurt dışı yasağı bulunması rağmen yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 Türk vatandaşı tutuklandı.

Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 kişi tutuklandı

Hudut birlikleri, Gemici köyü ve Eskiköy’deki 1’inci derece askeri bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen Türk vatandaşı B.Ö. (30), İ.D. (34), M.A. (31), M.Y. (25) ve H.K.’yi (35) yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yapılan Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) yüz ve kimlik sorgulamalarında B.Ö.’nün ‘silahla tehdit’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma’, İ.D.’nin ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’, ‘hırsızlık, ‘silahla yağma’, ‘banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, M.A.’nın ‘suçluyu kayırma’, ‘silah veya mermileri satın almak’, M.Y.’nin ‘tehdit, kasten yaralama’, ‘silahla tehdit ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’, H.K.’nin ise ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’, ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından açık dosya kayıtlarının bulunduğu ve yurt dışı çıkış yasaklarının olduğu belirlendi. Öte yandan M.Y.’nin hükümlü bulunduğu Adana Suluca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 Aralık 2025 tarihinde izne ayrıldığı ve izin bitiminde cezaevine dönmediği, H.K.’nin ise 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., İ.D., M.A., M.Y. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)

15 Aralık 2025
15 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çöp kamyonu altında feci ölüm: İşçi hayatını kaybettiÇöp kamyonu altında feci ölüm: İşçi hayatını kaybetti
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandıSakarya'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.