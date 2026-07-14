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İzmir Hava Durumu! 14 Temmuz Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 14 Temmuz 2026'da sıcak ve güneşli bir hava durumu hakim. Sıcaklık gün boyunca 35 ile 40 derece arasında değişiyor. Rüzgarın hızı saatte 7-8 kilometre. Nem oranı ise %19 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Bol su içmek, hafif giysiler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak sağlığınızı koruyacaktır.

İzmir Hava Durumu! 14 Temmuz Salı İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

14 Temmuz 2026 Salı günü İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 35 - 40 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 7 - 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %19 civarında olacak. Bu koşullarda hissedilen sıcaklık daha da artabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 34 - 40 derece arasında olacak. 16 Temmuz Perşembe günü ise 33 - 40 derece arasında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı hissedilebilir.

Sıcak hava koşullarında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemli. Günün en sıcak saatlerinde bol su içmek faydalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır.

İzmir'de bugünkü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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