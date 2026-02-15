HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 15 Şubat Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 15-16 Şubat 2026 tarihlerinde hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Günlük sıcaklıklar 7 - 13 derece aralığında seyrederken, nem oranı %86'ya kadar yükselebilecek. Şehirde etkili rüzgar hızı 16-17,9 km/saat tahmin ediliyor. Bu dönemde kat kat giyinmek, şemsiye taşımak ve cilt koruma önlemleri almak önemlidir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

İzmir Hava Durumu! 15 Şubat Pazar İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

15 Şubat 2026 Pazar günü, İzmir'de hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 11 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece civarında seyredecek. Nem oranı %96 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 08:04. Gün batımı saati ise 18:51 olarak öngörülüyor.

16 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının 10 ile 13 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %86 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 17,9 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için cildinizi korumak önemlidir. Nemlendirici kullanmalı ve bol su içmelisiniz. Rüzgarın hızlanabileceğini unutmamalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmalı ve uygun kıyafetler tercih etmelisiniz.

İzmir'deki hava durumu, gelecek günlerde genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba karBahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar
Su dolan çukura düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiSu dolan çukura düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.