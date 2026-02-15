İzmir Hava Durumu! 15 Şubat Pazar İzmir hava durumu nasıl?

15 Şubat 2026 Pazar günü, İzmir'de hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 11 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece civarında seyredecek. Nem oranı %96 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 08:04. Gün batımı saati ise 18:51 olarak öngörülüyor.

16 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının 10 ile 13 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %86 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 17,9 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için cildinizi korumak önemlidir. Nemlendirici kullanmalı ve bol su içmelisiniz. Rüzgarın hızlanabileceğini unutmamalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmalı ve uygun kıyafetler tercih etmelisiniz.

İzmir'deki hava durumu, gelecek günlerde genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca gerekli önlemleri almak önemlidir.