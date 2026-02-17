HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de kuyumcuya silahlı soygun girişimi

İzmir’in Konak ilçesinde bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İzmir’de kuyumcuya silahlı soygun girişimi

Şüphelinin çevrede ateş ettiği ve dükkana girmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şevket Özçelik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanının önüne soygun için gelen S.D. (23), silahla iş yerine girmek istedi. İş yeri sahibinin kapıyı kapatması üzerine şüpheli havaya ateş açıp kaçmaya çalıştı.

İzmir’de kuyumcuya silahlı soygun girişimi 1

Bölgede görevli trafik polisleri ve diğer ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa süreli kovalamaca sonucu suç aleti silahla birlikte yakaladı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin kuyumcuya gelmeden önce de çevrede ateş ettiği ve dükkana girmeye çalıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir’de kuyumcuya silahlı soygun girişimi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Türkiye'yi ayağa kaldıran "yenidoğan çetesinin" cezaları belli oldu! İşte mahkeme kararıSon dakika | Türkiye'yi ayağa kaldıran "yenidoğan çetesinin" cezaları belli oldu! İşte mahkeme kararı
Bakan Gürlek'ten Bahçeli'ye teşekkür mesajı: "Devam edeceğiz"Bakan Gürlek'ten Bahçeli'ye teşekkür mesajı: "Devam edeceğiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gözaltında!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gözaltında!

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.