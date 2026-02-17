İzmir’de kuyumcuya silahlı soygun girişimi

Şüphelinin çevrede ateş ettiği ve dükkana girmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şevket Özçelik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanının önüne soygun için gelen S.D. (23), silahla iş yerine girmek istedi. İş yeri sahibinin kapıyı kapatması üzerine şüpheli havaya ateş açıp kaçmaya çalıştı.

Bölgede görevli trafik polisleri ve diğer ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa süreli kovalamaca sonucu suç aleti silahla birlikte yakaladı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin kuyumcuya gelmeden önce de çevrede ateş ettiği ve dükkana girmeye çalıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İHA