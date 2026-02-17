Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Ü.A. isimli şahsın Gümüşhane’ye uyuşturucu veya uyarıcı madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

Kürtün ilçe kavşağında durdurulan araçta yapılan aramada 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli Ü.A. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

