Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Ü.A. isimli şahsın Gümüşhane’ye uyuşturucu veya uyarıcı madde getireceği bilgisine ulaşıldı.
Kürtün ilçe kavşağında durdurulan araçta yapılan aramada 15 gram kubar esrar ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli Ü.A. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA

Gümüşhane
