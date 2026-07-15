İzmir Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 23-24 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar, saatte 13 kilometre hızla kuzeyden esecek. Bu sıcaklıklar ve nem oranı, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

16 Temmuz Perşembe günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hava sıcaklığının 36-37 dereceye ulaşması bekleniyor. Nem oranının %71'e kadar tırmanması öngörülüyor. 17 Temmuz Cuma günü yine sıcaklık 36-37 derece arasında olacak. Bu günlerde nem oranının %19'a kadar düşmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturmaya devam edecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkat etmek gerekiyor. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması önem taşır.

İzmir'de 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Bu, sağlıklarını korumaları açısından çok önemlidir.