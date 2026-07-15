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İzmir Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 15 Temmuz 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 35-36 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 23-24 derece olacak. Nem oranı %60 düzeyinde. Sıcak havada açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durumu dikkate almak önemlidir. 16 Temmuz'da sıcaklık 36-37 dereceye yükselecek. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya çalışılmalı. Bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak tavsiye ediliyor.

İzmir Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İzmir'de, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 23-24 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar, saatte 13 kilometre hızla kuzeyden esecek. Bu sıcaklıklar ve nem oranı, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

16 Temmuz Perşembe günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hava sıcaklığının 36-37 dereceye ulaşması bekleniyor. Nem oranının %71'e kadar tırmanması öngörülüyor. 17 Temmuz Cuma günü yine sıcaklık 36-37 derece arasında olacak. Bu günlerde nem oranının %19'a kadar düşmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturmaya devam edecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkat etmek gerekiyor. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması önem taşır.

İzmir'de 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Bu, sağlıklarını korumaları açısından çok önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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