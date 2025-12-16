HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 16 Aralık Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 16 Aralık 2025 Salı günü açık ve güneşli bir hava hakim. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişiyor. Rüzgarın hafif eseceği, nem oranının ise %55 civarında olacağı tahmin ediliyor. Hafta ortasına kadar benzer hava koşulları sürecek. 17 Aralık'ta sıcaklık 2 ile 12 derece, 18 Aralık'ta ise hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve uygun giyim tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

İzmir Hava Durumu! 16 Aralık Salı İzmir hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %55 civarında. Gün doğumu saat 08:21. Gün batımı ise 17:51 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günler benzer hava koşulları gösterecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak. 18 Aralık Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 13 derece arasında değişecek. 19 Aralık Cuma günü çiseleyen yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle serin ve hafif yağmurlu. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar hafif olacak. Ancak, rüzgar geçişlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olmak gerek. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların önlem alması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olur. Gerekli önlemleri almak, keyifli bir hafta için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralıArkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı
Irak meclisi 'Saddam Hüseyin' isimli vekilin adını değiştirdiIrak meclisi 'Saddam Hüseyin' isimli vekilin adını değiştirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.