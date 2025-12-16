İzmir Hava Durumu! 16 Aralık Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %55 civarında. Gün doğumu saat 08:21. Gün batımı ise 17:51 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günler benzer hava koşulları gösterecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak. 18 Aralık Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 13 derece arasında değişecek. 19 Aralık Cuma günü çiseleyen yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle serin ve hafif yağmurlu. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar hafif olacak. Ancak, rüzgar geçişlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olmak gerek. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların önlem alması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olur. Gerekli önlemleri almak, keyifli bir hafta için önemlidir.