Şam yönetimi Haseke'de: Suriye bayrağı göndere çekildi

Suriye'nin Haseke ilinde sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında mutabakat imzalanmıştı. Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy bugün Haseke il merkezine giriş yaptı.

HASEKE'DE ADIM ATILDI

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy, daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgali altındaki kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.

BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Haseke'den gelen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde göndere Suriye bayrağının çekildiği görüldü.

ŞAM YÖNETİMİ BİRLİKLERİNE TALİMAT

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, kente giriş hazırlıkları sırasında iç güvenlik birliklerine talimat verdi.

Tuğgeneral Ali, güvenlik görevlerinin belirlenen planlar doğrultusunda yürütülmesi, yasa ve mevzuata tam uyum sağlanması, tüm işlemlerin disiplin içinde gerçekleştirilmesi, kamu güvenliği ve düzeninin korunması ile vatandaşların, kamuya ve özel mülkiyete ait malların güvenliğinin sağlanması konularına vurgu yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.



Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır