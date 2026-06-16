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İzmir Hava Durumu! 16 Haziran Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 16 Haziran 2026 günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde hafif yağmur bekleniyor. Gaziemir'de sıcaklık 36 derece civarına ulaşacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 17 Haziran'da sıcaklık 25-26 derece arasında seyredecek. 18 Haziran'da gün boyunca hava açık olacak; sıcaklık 28-30 dereceye yükselecek. Dışarıda vakit geçirmek için ideal havalar bizleri bekliyor.

İzmir Hava Durumu! 16 Haziran Salı İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İzmir'de, 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde hafif yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. İzmir Gaziemir'de hava açık. Sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Gün boyunca hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yanınızda şemsiye bulundurmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 17 Haziran Çarşamba günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 25-26 derece arasında seyredecek. 18 Haziran Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 28-30 derece civarında olacak. Bu günler, dışarıda vakit geçirmek için ideal olacak.

19 Haziran Cuma günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklıklar 26-27 derece arasında olacak. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanızda fayda var.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu keyifli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Yanınıza uygun kıyafetler almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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