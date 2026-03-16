İzmir Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

16 Mart 2026 Pazartesi, İzmir'de hava durumu genellikle sıcak ve az bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 13 derece olarak ölçülecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 4 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Hissederek ölçülen sıcaklık 9 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 6 derece olarak hissedilecek.

Rüzgarın sabah saatlerinde saatte 9 kilometre hızla kuzeydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı saatte 16 kilometreye çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgarın hızı saatte 17 kilometre olacak. Rüzgar, kuzeydoğu ile kuzeybatı yönlerinden esecek. Gece saatlerinde rüzgarın hızı saatte 9 kilometreye düşecek. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %79. Gündüz saatlerinde bu oran %45 civarında. Akşam saatlerinde nem oranı %52 olacak. Gece saatlerinde ise %68 civarında seyredecek.

17 Mart 2026 Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 15 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 10 derece olarak ayarlanacak. Rüzgar saatte 16 kilometre hızla kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı ise %77 civarında olacak.

18 Mart 2026 Çarşamba günü hava daha serin ve bulutlu şekilde geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 10 derece olarak ölçülecek. Rüzgarın saatte 18 kilometre hızla kuzeydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %62 civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte bazı eşyalara dikkat etmek gerekir. Açık alanlarda uçabilecek eşyaların güvenli bir şekilde saklanması önemlidir. Nem oranı yüksek olduğunda alerjik reaksiyonlara karşı dikkat edelim. Gerekli önlemleri almak tavsiye edilir.