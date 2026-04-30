Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Güler'in yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendisini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurduğunu bildirdi.

MEHMET HİLMİ GÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ilk kontrollerin ardından Güler’in, detaylı tetkiklerin gerçekleştirilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiğini belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Başkan'ımızın genel durumu iyi olup endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır. Gösterilen ilgi ve hassasiyet dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz."

"ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞIM YERİNDE"

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür sağlığım yerinde. Bu süreçte arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimizi en kısa sürede tamamlayarak görevimizin başına inşallah döneceğiz. Ordu'muz için yapacak daha çok işimiz, yürüyecek daha çok yolumuz var. İnşallah çok yakında yeniden sahada, sizlerle omuz omuza olacağız."

Kaynak: AA