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TIR’dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde seyir halindeki TIR’dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TIR’dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi, Üçüncü Viyadük mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki A.K. yönetimindeki 41 NJ 550 plakalı TIR’ın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle çekiciden ayrıldı. Kontrolden çıkan dorse, bir süre savrulduktan sonra otoyolun orta şeridinde durdu.

TIR’dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı 1

SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ GÖVDESİNDEN AYRILDI

Aynı yönde ilerleyen M.Z. idaresindeki 34 BEF 793 plakalı otomobil, yolda duran dorseye çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

TIR’dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı 2

OTOMOBİL DORSEYE ÇARPTI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.Z. ile otomobilde bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Tır kaza
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