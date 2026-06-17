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İzmir Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 17-20 Haziran arasında hava durumu oldukça elverişli olacak. 17 Haziran'da sıcaklık 15-26 derece aralığında ve az bulutlu. 18 Haziran'da sıcaklık 17-30 dereceye yükselecek. 19 Haziran ve 20 Haziran'da güneşli bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 kilometre hızla esecek. Açık hava etkinlikleri için ideal günler, dikkat edilmesi gereken tek nokta güneş koruyucu kullanmak. Keyifli vakit geçirmeniz mümkün.

İzmir Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

17 Haziran 2026 Çarşamba günü İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 15 ile 26 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre olacak. Nem oranı ise %44 civarında. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün.

18 Haziran Perşembe günü hava açık kalacak. Sıcaklık 17 ile 30 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeye devam edecek. Hızı yine saatte yaklaşık 6 kilometre olacak. Nem oranı %36 civarında ölçülecek. 19 Haziran Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 16 ile 25 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı yine %36 civarında olacak.

20 Haziran Cumartesi günü hava bol güneş ışığına sahip olacak. Sıcaklık 15 ile 25 derece arasında seyredecek. Rüzgar yönünde bir değişiklik olmayacak. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı yine %36 civarında seyredecek.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil kenarında yürüyüş yapabilir veya doğada vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için hafif kıyafetler tercih edin. Bol su için, vücudunuzun susuz kalmasını engelleyin. Rüzgar hafif olacağı için ek önlemler almanıza gerek kalmayacak. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanın. Şapka takmayı unutmayın. İzmir'de geçireceğiniz bu güzel günün tadını çıkarın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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