İzmir Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi. İzmir'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 7 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Hızı saatte 25 ile 36 kilometre arasında değişecek. Kıyı bölgelerinde rüzgar zaman zaman kuvvetli hissedilebilir. Nem oranı yüksek olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik daha belirgin hale gelecek. Açık hava planlarınızı yaparken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Rüzgarlı bölgelerde dikkatli olmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava bekleniyor. 19 Ocak Pazartesi günü en düşük sıcaklık 2 dereceye kadar inebilir. Günün en yüksek sıcaklığı ise 9 derece olacak. 20 Ocak Salı gününde en düşük sıcaklık yine 2 derece. En yüksek sıcaklık ise 10 derece olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek.

Bu serin ve rüzgarlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Açık alanlarda rüzgardan korunmalısınız. Nem oranı yüksek saatlerde dikkatli olmalısınız. Kronik rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olmaları önerilir.