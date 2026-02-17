HABER

İzmir Hava Durumu! 17 Şubat Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 17 Şubat 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında değişirken, şiddetli yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce su geçirmez mont almak ve şemsiye kullanmak önemli. Rüzgarın güneyden orta şiddette esecek olması, deniz kenarındaki yerlerde dikkat gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak, yağış ihtimali ise devam edecek. Hava koşullarını takip etmekte fayda var.

Bugün 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişken. İzmir'de hava sıcaklıkları 10 ile 14 derece arasında olacak. Şiddetli yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez mont almayı unutmayın. Islanmamak için şemsiye kullanmak faydalı olacaktır.

Rüzgar, güneyden orta şiddette esecek. Bu durum, deniz kenarındaki yerler için dikkat edilmesi gereken bir faktör. Rüzgarla birlikte nem oranı yüksek olacak. Bu da havayı daha soğuk hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 19 Şubat Perşembe ise sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek. Hava daha sıcak olacak. Bu günlerde de yağış ihtimali devam ediyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun.

Bugünkü hava durumu nedeniyle hazırlıklı olmanız önemli. Önümüzdeki günlerde hava koşullarını takip edin. Güncel hava durumu bilgilerini kontrol ederek planlarınızı yapabilirsiniz.

