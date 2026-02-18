HABER

Kahramanmaraş’ta dere taştı, mahsur kalan vatandaş iş makinesiyle kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanak nedeniyle Zeytin Deresi’nin taşması sonucu mahsur kalan bir kişi, DSİ’ye ait iş makinesiyle kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerinde etkisini artırarak sağanağa döndü. Sağanak yağmur şehrin kırsallarında birçok dere ve akarsuların debisinin yükselip taşmasına neden oldu.

VATANDAŞLARI İŞ MAKİNESİYLE KURTARDILAR

Merkez Onikişubat ilçesinde yağmur nedeniyle Zeytin Deresi’nin taşması sonucu bir vatandaş karşı kıyıda mahsur kaldı. O bölgede çalışma yapan DSİ’ye ait iş makinesinin operatörüne bilgi verilmesi üzerine, operatör mahsur kalan vatandaşın yardımına gitti. İş makinesinin kepçesinin üstüne çıkan vatandaş daha sonra operatör tarafından güvenli bölgeye alındı.

18 Şubat 2026
18 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

