Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan ayı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakara Suresi'nin 183'üncü ayetini paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar" dedi.

Hayırlı Ramazanlar… 🌙 pic.twitter.com/9FQJ7lizvH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 18, 2026

