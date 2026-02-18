Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan ayı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakara Suresi'nin 183'üncü ayetini paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar" dedi.
