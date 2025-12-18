İzmir Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu kapalı ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece seviyelerine düşecek. Gece ise sıcaklık 10 dereceye kadar düşecektir. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/saat hıza ulaşacak. Gündüz 10 km/saat, akşam 8 km/saat, gece saatlerinde ise tekrar 8 km/saat olacak. Nem oranı sabah %82, gündüz %55, akşam %73 ve gece %81 olarak tahmin edilmektedir. Basınç sabah saatlerinde 1026 hPa, gündüz 1026 hPa, akşam 1024 hPa ve gece 1025 hPa seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 12-15 derece arasında olacak. 20 Aralık Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları 10-15 derece olarak tahmin ediliyor. 21 Aralık Pazar günü sıcaklıkların 12-14 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek.

Kapalı ve bulutlu hava nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde hava serin geçebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme ve rahatsızlıklar yaşanabilir. Su tüketiminizi artırarak vücudunuzun nem dengesini korumaya özen gösterin. Rüzgar hızı sabah 7 km/saat, gündüz 10 km/saat, akşam 8 km/saat ve gece 8 km/saat tahmin ediliyor. Rüzgarın etkisini hissetmek için hafif bir mont veya ceket bulundurmanızda yarar vardır.

Nem oranı sabah %82, gündüz %55, akşam %73 ve gece %81 olacak. Nemli hava koşullarına uygun kıyafetler tercih edin. Gün boyunca su tüketiminizi artırmanız önerilir.