İzmir Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla hava durumu güneşli ve keyifli. Bugün sıcaklık 20 dereceye ulaşacakken, gece 10-11 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 4-5 km/s civarında olacak. Önümüzdeki günler kısmen güneşli, fakat Çarşamba ve Perşembe günleri serin hava ve yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu günlerde dışarı çıkarken ceket almanız öneriliyor. Genel olarak İzmir'de hava ılımandır.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 18 Mayıs Pazartesi 2026, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Ayrıca parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 10-11 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 4-5 km/s civarında olacak. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu İzmir'de güzel seyredecek. Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 22-23 derece civarında olacak. Çarşamba günü ise hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 18-19 derece, gece sıcaklıkları 12-13 derece arasında olacak. Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19-20 derece, gece sıcaklıkları ise 12-13 derece arasında olacak. Bu nedenle, özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Genel olarak, İzmir'de hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Ancak, Çarşamba ve Perşembe günleri hava serin olacak. Ayrıca bu günlerde yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmanızda fayda var.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
