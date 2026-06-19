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İzmir Hava Durumu! 19 Haziran Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli. Gündüz sıcaklığı 30-32 derece, gece ise 16-18 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeyden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı %30-40 aralığında. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hafta sonu sıcaklık 34-35 dereceye ulaşacak. Güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak ve bol su içmek önem taşıyor.

İzmir Hava Durumu! 19 Haziran Cuma İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, İzmir'de hava durumu genellikle güneşli. Hafif bulutlar da görülebilir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 16-18 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 20 km'ye kadar esecek. Bu durum, hava akışını hafifletecek. Nem oranı %30-40 seviyelerinde bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü, 20 Haziran 2026, hava sıcaklığı 32-34 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 34-35 dereceye ulaşacak. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olabilir. Rüzgarın etkisiyle deniz kenarlarında serinlemek için uygun koşullar oluşabilir.

İzmir'deki hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahminleri, yaz mevsiminin tipik sıcaklıklarını yansıtıyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler alarak keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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