Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak, 15 il için ‘sarı’ alarm

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde 6 bölgede yağış beklenirken, 15 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye’nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneybatısı ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MGM tarafından 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan 15 kentimiz şöyle: "Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Osmaniye ve Karaman."
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. MGM'den alınan verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
MANİSA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor
ADANA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor
BURDUR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KONYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP: 33, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu
MARDİN: 34, Az bulutlu
SİİRT: 38, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu
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