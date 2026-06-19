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Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak, 15 il için ‘sarı’ alarm

Meteoroloji, İstanbul dahil 6 bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul'da yağışların sabah saatlerinden sonra etkili olması beklenirken, 15 il için "sarı" alarm verildi. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar…

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak, 15 il için ‘sarı’ alarm

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde 6 bölgede yağış beklenirken, 15 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye’nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul da sağanak, 15 il için ‘sarı’ alarm 1

İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneybatısı ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul da sağanak, 15 il için ‘sarı’ alarm 2

15 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ

MGM tarafından 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan 15 kentimiz şöyle: "Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Osmaniye ve Karaman."

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul da sağanak, 15 il için ‘sarı’ alarm 3

İL İL BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. MGM'den alınan verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

ANKARA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor

İSTANBUL: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul da sağanak, 15 il için ‘sarı’ alarm 4

KOCAELİ: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul da sağanak, 15 il için ‘sarı’ alarm 5

MANİSA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor

ADANA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul da sağanak, 15 il için ‘sarı’ alarm 6

BURDUR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

HATAY: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

KONYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP: 33, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu

MARDİN: 34, Az bulutlu

SİİRT: 38, Az bulutlu

ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul sağanak
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