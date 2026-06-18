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Cemil Tugay kararını verdi! CHP’den istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Tugay'ın kararı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden alıp kesin ihraç süreci başlatıp yerine Utku Gümrükçü'yü ataması sonrası geldi.

Cemil Tugay kararını verdi! CHP’den istifa etti
Recep Demircan

CHP’de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden aldı. Güç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılırken, il başkanlığı görevine Utku Gümrükçü atandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARARI SONRASI TOPLANTI

Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’li belediye meclis üyeleriyle ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Cemil Tugay kararını verdi! CHP’den istifa etti 1

CEMİL TUGAY CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Tugay açıklamasında CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Cemil Tugay kararını verdi! CHP’den istifa etti 2

Sosyal medyadan açıklama yapan Tugay şunları ifade etti:

"Değerli İzmirli Hemşerilerim ve Kamuoyumuzun Bilgilerine

Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.

Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.

Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak “ Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir.

Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım."

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Anahtar Kelimeler:
İzmir CHP Cemil Tugay
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