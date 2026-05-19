İzmir Hava Durumu! 19 Mayıs Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mayıs 2026 Salı. İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar hafif esintiler yaratacak. Hız 5 ile 10 km/saat arasında seyredecek. Nem oranı %40 ile %70 arasında değişecek. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava koşulu sağlayacak.

İzmir'de bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hava koşulları elverişli. Kent merkezinde sıcaklık 27 ile 29 derece arasında olacak. İlçeler arasında sıcaklık farkları görülecek. Bayındır ve Tire gibi ilçelerde sıcaklık 31 dereceye kadar çıkabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. 20 Mayıs Çarşamba, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava yine güneşli devam edecek. 21 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 16 ile 19 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde hafif yağışlar bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 16 ile 20 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için 19 ve 20 Mayıs'ta açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. 21 Mayıs Perşembe günü hafif yağışlar beklendiği için uygun kıyafet hazırlamak önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekler için bu hazırlık faydalı olacaktır. 22 Mayıs Cuma günü hava tekrar güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır.

