İzmir Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi, İzmir'de hava durumu soğuk ve açık. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:25, gün batımı saati ise 18:18'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve değişken olacak. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 1 ile 12 derece arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında olacak. Yine hava kapalı ve bulutlu olacak.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu göz önünde bulundurmaları önemlidir. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşebilir. Bu nedenle, rüzgâra karşı koruyucu giysiler faydalı olacaktır.