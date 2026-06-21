HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 21 Haziran Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 21 Haziran 2026 tarihindeki hava durumu güneşli ve 27 derece civarında olacak. Yazın keyfini çıkarabileceğiniz bu gün, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. 22 ve 23 Haziran'da sıcaklık 28 dereceye yükselecek ve hissedilen sıcaklık da 28 ile 29 derece arasında değişecek. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek, bol su içmek ve öğle saatlerinde dikkatli olmak gerektiği unutulmamalıdır.

İzmir Hava Durumu! 21 Haziran Pazar İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İzmir'de 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Haziran ayı için normalin biraz üzerindedir. Yazın keyfini çıkarabileceğiniz bir gün sunmaktadır. Hissedilen sıcaklık 27 ile 28 derece arasında değişecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 28 derece civarında olacaktır. Hissedilen sıcaklık ise 28 ile 29 derece arasında olacaktır. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığı yine 28 derece olarak ölçülecek. Hissedilen sıcaklık 28 ile 29 derece arasında kalacaktır.

Bu sıcaklık koşulları açık hava etkinlikleri için idealdir. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için bol su içmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının. Özellikle öğle vakitlerinde dikkatli olunmalıdır. Bu şekilde, İzmir'de önümüzdeki günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, İsrail'de nabız yoklamaya başladı! ABD, İsrail'de nabız yoklamaya başladı!
Bursa'da sipariş kavgası! İşverenlerle motokuryeler birbirine girdiBursa'da sipariş kavgası! İşverenlerle motokuryeler birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.