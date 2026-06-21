İzmir Hava Durumu! 21 Haziran Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Haziran ayı için normalin biraz üzerindedir. Yazın keyfini çıkarabileceğiniz bir gün sunmaktadır. Hissedilen sıcaklık 27 ile 28 derece arasında değişecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 28 derece civarında olacaktır. Hissedilen sıcaklık ise 28 ile 29 derece arasında olacaktır. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığı yine 28 derece olarak ölçülecek. Hissedilen sıcaklık 28 ile 29 derece arasında kalacaktır.

Bu sıcaklık koşulları açık hava etkinlikleri için idealdir. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için bol su içmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının. Özellikle öğle vakitlerinde dikkatli olunmalıdır. Bu şekilde, İzmir'de önümüzdeki günlerin tadını çıkarabilirsiniz.