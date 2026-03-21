İzmir Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 21 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %61, akşam %68 ve gece %78 civarında olacak. Basınç değerleri ise 1003 ile 1006 hPa arasında seyredecek.

Serin ve yağmurlu havada giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler giyilmesi faydalıdır. Yağışlı havalarda dikkatli olunmalıdır. Kaygan zeminlere karşı önlem almak önemlidir. Sürüş esnasında hız sınırlarına uyulması gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Mart Pazar günü alçak bulutlarla hava 4 ile 10 derece arasında olacak. 23 Mart Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 11 derece arasında değişecek. 24 Mart Salı günü de alçak bulutlarla hava 4 ile 10 derece arasında seyredecek. Serin ve yağmurlu hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

