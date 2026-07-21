İzmir Hava Durumu! 21 Temmuz Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 21 Temmuz 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 21 - 22 derece arasında olacak. Nem oranı %10 - %15 seviyelerinde görülecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 5 - 6 kilometre hızla esecek. Böylece, İzmir'de hava durumu sıcak ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 35 - 36 derece seviyelerinde olacak. Gece sıcaklığı ise 22 - 23 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı yine %10 - %15 seviyelerinde kalacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 5 - 6 kilometre hızla esecek. 23 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18 - 19 derece arasında seyredecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 17 - 18 derece arasında bekleniyor. Bu günlerde nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek de önemlidir. Serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekmektedir.