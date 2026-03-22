İzmir Hava Durumu! 22 Mart Pazar İzmir hava durumu nasıl?

22 Mart 2026 Pazar günü, İzmir'de hava durumu genellikle alçak bulutlarla kapalı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 4 derece civarında bekleniyor. Rüzgar saatte 19 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken yanınıza mont almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 23 Mart Pazartesi günü yağmur ve çisenti olabilir. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4 derece civarında kalacak. 24 Mart Salı günü alçak bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Geceyel 4 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor.

25 Mart Çarşamba günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 4 derece civarında kalacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önerilir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı artabilir. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli olmalısınız.