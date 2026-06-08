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Karabük'teki görüntüler gündem oldu: "Aman genel merkez duymasın", AK Parti harekete geçti

Karabük Ovakcık'ta AK Partili Belediye Başkanı ve parti yöneticilerinin yer aldığı 'içkili-köçekli' eğlence görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerle ilgili AK Parti harekete geçti.

Karabük'teki görüntüler gündem oldu: "Aman genel merkez duymasın", AK Parti harekete geçti
Mynet

Karabük'ün Ovacık ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Başkanı Metin Akkaya ve parti yöneticilerinin köy odasındaki içkili, köçekli eğlence görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İlçe Başkanı Akkaya'nın "Aman Genel Merkez duymasın" dediği görüntüler sonrası AK Parti'den açıklama geldi.

Karabük teki görüntüler gündem oldu: "Aman genel merkez duymasın", AK Parti harekete geçti 1

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, yaptığı yazılı açıklamada, Ovacık ilçesindeki bir köy düğününde kaydedilen ve bazı sosyal medya platformları ile basın-yayın organlarında yer alan görüntülerin kamuoyunun gündemine geldiğini belirtti.

Karabük teki görüntüler gündem oldu: "Aman genel merkez duymasın", AK Parti harekete geçti 2

Söz konusu görüntülerin, AK Parti'nin kurumsal kimliği, teşkilat disiplini ve temsil sorumluluğu çerçevesinde İl Başkanlığı tarafından hassasiyetle değerlendirileceğini aktaran Salt, şunları kaydetti:

"Görüntülerde yer alan teşkilat mensuplarımız hakkında gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. AK Parti olarak milletimizin değerlerini, toplumsal hassasiyetlerini ve kamu vicdanını her zaman öncelikli görmekteyiz. Bu anlayışa zarar verebilecek hiçbir tutum ve davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Konuya ilişkin süreç, İl Başkanlığımız tarafından titizlikle takip edilmekte olup, gerekli değerlendirmeler ilgili parti mekanizmaları içerisinde yürütülecektir."

Karabük teki görüntüler gündem oldu: "Aman genel merkez duymasın", AK Parti harekete geçti 3

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Anahtar Kelimeler:
Karabük ak parti
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