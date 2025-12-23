HABER

İzmir Hava Durumu! 23 Aralık Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 23 Aralık 2025 itibarıyla hava durumu açık ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 15 dereceye ulaşırken, rüzgar güneydoğudan saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %66 seviyelerinde seyredecek. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 10 derece ile başlayıp, 16 dereceye yükselecek. Bu dönemde sıcak ve bulutlu hava koşulları etkili olacak. Hava basıncı gün boyunca 1013 ile 1021 hPa arasında değişiklik gösterebilir.

İzmir Hava Durumu! 23 Aralık Salı İzmir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, İzmir'de hava genellikle açık ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 15 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece civarına düşecektir. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecektir. Nem oranı, sabah %83, gündüz %66, akşam %76, gece ise %84 civarında olacaktır. Basınç gün boyunca 1014 ile 1013 hPa arasında değişecektir.

24 Aralık Çarşamba günü, sabah sıcaklığı 10 derece civarındadır. Gündüz saatlerinde ise 16 derece olması beklenmektedir. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecektir. Nem oranı, sabah %85, gündüz %66, akşam %77 ve gece %82 civarındadır. Basınç değerleri 1017 ile 1021 hPa arasında değişecektir.

25 Aralık Perşembe günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarındadır. Gündüz saatlerinde ise sıcaklık 17 derece olabilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah %84, gündüz %64, akşam %76 ve gece %83 civarında olacaktır. Basınç değerleri gün içinde 1020 ile 1020 hPa arasında değişecektir.

26 Aralık Cuma günü, sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece civarındaki değerler görecektir. Gündüz saatlerinde ise sıcaklık 14 derece civarında olacaktır. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %73, akşam %80 ve gece %83 civarındadır. Basınç değeri gün boyunca 1013 ile 1014 hPa arasında olacaktır.

Bu dönemde hava genellikle sıcak ve bulutlu geçecektir. Gündüz ortalama sıcaklık 14 derece civarında olacaktır.

