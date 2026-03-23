İzmir Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 23 Mart Pazartesi günü hava durumu, genellikle az bulutlu ve ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarındadır. Öğle saatlerinde sıcaklık 17 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşer. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 derece civarında seyreder. Rüzgar, doğu yönünden orta şiddette esecektir. Nem oranı gün boyunca %66 ile %81 arasında değişiklik gösterecektir. İzmir'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. 24 Mart Salı günü yer yer sağanaklar beklenmektedir. Hava sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında değişecektir. 25 Mart Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha serin ve yağışlı olacaktır.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. 24 ve 25 Mart tarihlerinde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da götürmeniz iyi bir seçenek olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Rüzgarın orta şiddette eseceği göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Ayrıca, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirir.