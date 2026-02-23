HABER

İzmir Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 23 Şubat 2026'da hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Sabah sıcaklıkları 3 derece civarında, gündüz ise 13 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. 24 Şubat'ta sabah hava 5 derece, gündüz ise 16 derece olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun hava koşulları mevcut. Sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafetler giymek önem taşıyor.

Simay Özmen

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 3 derece civarında. Gündüz sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında kalacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %52 olacak. Akşam için nem oranı %83, gece ise %87 seviyelerine yükselecek.

Salı günü, 24 Şubat 2026'da sabah hava sıcaklığı yaklaşık 5 derece olur. Gündüz sıcaklığı 16 dereceye kadar yükselebilir. Hava parçalı az bulutlu bir görünüm sergileyecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle, dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava ılımandır. Hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar doğu yönünden hafif eser. Bu durum hava koşullarını daha keyifli hale getirebilir.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde daha düşük sıcaklıklar olabilir. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Gündüz saatleri dışarıda vakit geçirmek için idealdir.

hava durumu İzmir
