İzmir Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece civarında. Gece ise sıcaklık 1 - 2 derece arasında seyredecek. Kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Şubat Perşembe günü hafif yağmurlu olacak. 27 Şubat Cuma günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 - 7 derece olacak. Gece sıcaklıklar -1 - 1 derece arasında değişecek. 28 Şubat Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 7 - 8 derece, gece ise 1 - 2 derece civarında olacak.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmak önemli. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecektir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması şart. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler de tercih edilmelidir.