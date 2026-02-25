HABER

İzmir Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de bugün hava durumu genel olarak bulutlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklığı 9-10 derece arasında olurken, gece 1-2 dereceye düşmesi bekleniyor. Kısa süreli sağanak yağışlar yaşanabilir. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişecek. Perşembe günü hafif yağmurlar görülecek. Cuma ve Cumartesi günleri ise güneşli bir hava öngörülüyor, sıcaklıklar 6-8 derece arasında değişecek. Dikkatli olunmalıdır.

Simay Özmen

Bugün 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece civarında. Gece ise sıcaklık 1 - 2 derece arasında seyredecek. Kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Şubat Perşembe günü hafif yağmurlu olacak. 27 Şubat Cuma günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 - 7 derece olacak. Gece sıcaklıklar -1 - 1 derece arasında değişecek. 28 Şubat Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 7 - 8 derece, gece ise 1 - 2 derece civarında olacak.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmak önemli. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecektir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması şart. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler de tercih edilmelidir.

