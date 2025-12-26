İzmir Hava Durumu! 26 Aralık Cuma İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 derece olacak. Akşam sıcaklıkları ise 11 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 5 kilometre olarak ölçülecek. Nem oranı sabah saatlerinde %87'dir. Gündüz nem oranı %67’dir. Akşam ise %77 civarındadır. Gece nem oranı %86 olacaktır. Basınç değerleri gün boyunca 1019 hPa ile 1016 hPa arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serinleyecek. 27 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 10 dereceye düşecek. Akşam sıcaklıkları ise 7 derece civarında olacak. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 11 kilometre olarak kaydedilecek. Nem oranı sabah %76’dır. Gündüz nem oranı %49 olacaktır. Akşam nem oranı %61’dir. Gece nem oranı %73 civarındadır. Basınç değerleri 1016 hPa ile 1017 hPa arasında değişecek.

28 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklıkları 10 derece olacak. Akşam sıcaklıkları ise 9 derece civarında olacak. Rüzgarlar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Nem oranı sabah %79’dur. Gündüz nem oranı %53 olacaktır. Akşam nem oranı %71 civarındadır. Gece nem oranı %77 olacaktır. Basınç değerleri 1012 hPa ile 1011 hPa arasında değişecek.

Hava sıcaklıklarında bir düşüş yaşanacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak faydalıdır. Gün içinde güneşli hava koşulları devam edecek. Hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hızının artabileceği günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda rüzgar önlemleri alınmalıdır. Nem oranlarının yüksek olduğu sabah ve akşam saatlerinde dikkat edilmelidir. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar, dışarı çıkarken temkinli davranmalıdır.