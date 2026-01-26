HABER

İzmir Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'deki hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini sergiliyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 15 ile 18 derece arasında değişirken, kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinde hafif yağış beklentisi var. Rüzgar hızı, 20 km/saat civarında seyredecek. Dışarı çıkarken şemsiye almak ve kat kat giyinmek, sağlığınızı korumak açısından önemli. Sıcak kıyafetler ve rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmeli.

Taner Şahin

Bugün, 26 Ocak 2026, Pazartesi. İzmir'deki hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Şehir genelinde hava sıcaklıkları 15 ile 18 derece arasında seyrediyor. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacak. Özellikle öğle saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı ise 20 km/saat civarında olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceğini göz önünde bulundurarak kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih etmelisiniz. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar kullanabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 15 ile 18 derece arasında değişecek. Hava genellikle kapalı olacak. Öğle saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı ise 20 km/saat civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Ayrıca sıcak içecekler tüketmek sağladığı faydalar nedeniyle vücut sıcaklığınızı artırabilir. Vücudunuzu sıcak tutmak da önemlidir.

