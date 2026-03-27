İzmir Hava Durumu! 27 Mart Cuma İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Mart 2026 Cuma günü, İzmir'de hava durumu genel olarak sıcak, bulutlu ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 16 derece civarındadır. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Yağışlar bu saatlerde de sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarına inecek. Hafif yağmur devam edecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %89, gündüz %74, akşam %84 ve gece %90 olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 28 Mart Cumartesi günü, yer yer bardaktan boşanırcasına sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9 derece, gece ise 4 derece civarında olacak. 29 Mart Pazar günü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklık gündüz 10 derece, gece ise 4 derece olacak. 30 Mart Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz yine 10 derece, gece ise 4 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurun. Kıyı kesimlerinde dikkatli olmanız önemlidir. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kalın giyinmek akıllıca olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığına karşı önlem almak gerekir.