ABD Başkanı Trump: "İran'ın enerji santrallerine 6 Nisan'a kadar saldırmayacağız"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sürdürülen saldırılarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, "İran hükümetinin talebi üzerine, enerji santrallerine saldırıları 6 Nisan'a kadar durdurduk" dedi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum