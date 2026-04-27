İzmir Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Nisan 2026 Pazartesi, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında, gündüz ise 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 20 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında kalacak. Rüzgarlar sabah saatlerinde doğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde güneybatıdan saatte 15 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan saatte 11 kilometre hızla esebilir. Gece saatlerinde ise kuzeydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %73, gündüzde %60, akşamda %68 ve gece %75 civarında olacak. Basınç değerleri gün boyunca 1006 hPa seviyelerinde seyredecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Denize girmek veya doğa yürüyüşleri yapmak keyifli olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu İzmir'de güneşli ve ılıman kalacak. 28 Nisan Salı günü hava sıcaklıkları 18 ile 21 derece arasında olacak. Hava güneşli görünüyor. 29 Nisan Çarşamba günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava parlak güneş ışığıyla aydınlanacak. 30 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olacak. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için oldukça uygun.

Açık hava etkinlikleri planlarken rüzgarların zaman zaman hızlanabileceğini unutmamalısınız. Özellikle gündüz saatlerinde rüzgarın saatte 15 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Bu nedenle rüzgarın hızını göz önünde bulundurmak önemli. Ayrıca, nem oranının %60 ile %75 arasında değişeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Su tüketiminizi artırarak vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz.