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Çöp toplama aracı dereye uçtu: 3 işçi yaralandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde belediyeye ait çöp toplama kamyonunun dereye uçması sonucu 3 işçi yaralandı.

Çöp toplama aracı dereye uçtu: 3 işçi yaralandı

Kaza Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi 192 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar Belediyesine ait çöp kamyonu köprüden geçtiği sırada dere yatağına düştü. Dereye uçan araç ters dönerken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve polis sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çöp toplama aracı dereye uçtu: 3 işçi yaralandı 1

Kazanın ardından Akhisar Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 3 personelin görevleri sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralandıkları belirtilerek, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Çöp toplama aracı dereye uçtu: 3 işçi yaralandı 2

Belediye açıklamasında yaralı personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtilirken, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğu vurgulandı.

Çöp toplama aracı dereye uçtu: 3 işçi yaralandı 3

Açıklamada ayrıca, "Çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazaya ilişkin süreç belediyemiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çöp toplama aracı dereye uçtu: 3 işçi yaralandı 4


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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