İzmir Hava Durumu! 27 Ocak Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Ocak 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 15 derece arasında değişiklik gösterecek. Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur bekleniyor. Nem oranı %75 ile %94 arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesini düşürebilir. Trafikte ve açık alanlarda dikkatli olmak önem taşır. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya özen göstermek, sağlık ve güvenlik açısından faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu yağışlı ve serin seyredecek. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklıkların 12 ile 17 derece arasında olması beklenmektedir. 29 Ocak Perşembe günü yağmur geçişleri görülebilir. 30 Ocak Cuma günü yer yer sağanak yağışlar olabilecektir. 31 Ocak Cumartesi günü yağmur ihtimali devam edecek. 1 Şubat Pazar günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü alçak bulutlar hakim olacaktır.

Bu süre zarfında hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini artırabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmak gerekecek.

İzmir'de 27 Ocak 2026 Salı günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Hava durumuna uygun önlemler alarak planlarınızı yapmanız önemlidir.