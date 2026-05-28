İzmir Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

28 Mayıs 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 30-31 derece civarında. Gece ise 19-20 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif ve kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %25-30 seviyelerinde bulunacak.

Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için idealdir. Günün ilerleyen saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde dışarıda olanların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. 29 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 28-29 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 30 Mayıs Cumartesi günü hava açık. Sıcaklıklar 29-30 derece arasında seyredecek. 31 Mayıs Pazar günü de sıcaklıklar 30-31 derece olacak. Hava yine açık olacak.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak gerekebilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek de önemlidir. Günün ilerleyen saatlerinde olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye bulundurmanızda fayda var.

