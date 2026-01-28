İzmir Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu 28 Ocak 2026 Çarşamba günü genel olarak bulutlu. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 12 - 15 derece arasında seyredecek. Nem oranı %70 - %80 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat olacak. İzmir'de ılıman ve hafif rüzgarlı bir gün öngörülüyor.

29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 8 - 12 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün geçireceğiz. 30 Ocak Cuma günü de sıcaklıklar 8 - 12 derece arasında kalacak. Yağmur koşulları devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 7 - 12 derece arasında olacak. Bu gün de yağmurlu geçecek. Yağmurlu günlere hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağmurlu. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve yağmurluk gibi önlemler almalısınız. Bu, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.