HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu genel olarak bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 - 12 derece, akşam ise 12 - 15 derece civarında seyredecek. Nem oranı %70 - %80 arasında değişecek. 29, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde yağmurlu bir hava bekleniyor. Bu yüzden dışarıda rahat etmek için uygun kıyafet ve yağmurluk bulundurmak önem taşıyor.

İzmir Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Taner Şahin

İzmir'de hava durumu 28 Ocak 2026 Çarşamba günü genel olarak bulutlu. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 12 - 15 derece arasında seyredecek. Nem oranı %70 - %80 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat olacak. İzmir'de ılıman ve hafif rüzgarlı bir gün öngörülüyor.

29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 8 - 12 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün geçireceğiz. 30 Ocak Cuma günü de sıcaklıklar 8 - 12 derece arasında kalacak. Yağmur koşulları devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 7 - 12 derece arasında olacak. Bu gün de yağmurlu geçecek. Yağmurlu günlere hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağmurlu. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve yağmurluk gibi önlemler almalısınız. Bu, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma otoyol kenarındaki kemiklerin izini sürdüJandarma otoyol kenarındaki kemiklerin izini sürdü
Terör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldıTerör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.