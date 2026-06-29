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İzmir Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu bu hafta sıcak ve nemli geçiyor. 29 Haziran'dan itibaren hava sıcaklığı 32-34 derece arasında seyredecek. Nem oranı ise %37-60 aralığında değişim gösterecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri ve hafif giysiler tercih etmeleri öneriliyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımının yanı sıra klimaya sahip ortamlarda kalmak sağlık açısından faydalı olacak.

İzmir Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 29 Haziran Pazartesi 2026, İzmir'de hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Hava sıcaklığı 32 - 33 derece civarında seyredecek. Nem oranı %37 - %50 arasında değişecek. Hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Bu durum, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 33 - 34 derece olacak. Nem oranı ise %50 - %60 arasında değişecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 32 - 33 derece civarında kalacak. Nem oranı %40 - %50 arasında olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 31 - 32 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40 - %50 arasında öngörülüyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Bol su tüketmelidirler. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Klimalı ortamlarda vakit geçirmek de faydalı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli geçecek. Kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemleri almak çok önemli. Hava durumunu yakından takip etmek de faydasız olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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