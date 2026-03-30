İzmir Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir’de 30 Mart 2026 tarihinde hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz 12 derece, gece 4 derece beklenmektedir. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek ve zaman zaman orta kuvvette rüzgar görülebilecek. Takip eden günlerde yağmur bekleniyor. 31 Mart Salı günü çisenti, 1 Nisan Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve etkinlik planlamaları yapmak önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

İzmir'de 30 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz 12 derece, gece ise 4 derece olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esiyor. Zaman zaman orta kuvvette rüzgarın görünmesi olası. Nem oranı gün boyunca orta seviyelerde kalacak. Rahat bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 31 Mart Salı günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 1 Nisan Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar görülecek. 2 Nisan Perşembe günü ise hafif yağmur düşecektir. Gündüz sıcaklık 12-14 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise 4-9 derece arası değişecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Şiddetli yağışlar esnasında trafikte dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden uzak durulması önem taşır. Hava koşullarına göre planlamalarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Açık hava etkinliklerini yağışlı günlerle çakıştırmamaya özen göstermelisiniz.

