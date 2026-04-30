İzmir Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 30 Nisan 2026 tarihinde hava durumu ılıman ve parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 20-22 derece arasında değişirken, akşam ve gece saatlerinde bu değerler 16 dereceye kadar düşecek. Rüzgar doğu ve güney yönünden esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sağanak yağışların beklendiği günlerde uygun giyinmek önemli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek öneriliyor.

İzmir Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 30 Nisan 2026 Perşembe, İzmir'de hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 - 22 derece civarına çıkacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz, sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece civarına düşecek. Hava bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16 dereceye inecek. Az bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar doğu yönünden sabah saatlerinde 10 km/saat hızla esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden 12 - 13 km/saat hızla esecek. Gece saatlerinde rüzgar güney yönünden 10 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %73, gündüz %50, akşam %55 ve gece %70 civarında olacak. Basınç değerleri sabah ve gündüz saatlerinde 1014 hPa, akşam ve gece saatlerinde 1013 hPa olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Mayıs Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 10 - 13 derece arasında olması öngörülüyor. 2 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıkların 11 - 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 3 Mayıs Pazar günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4 - 7 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilebilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı töreli giyinmek gerekir. Kat kat giyinmek pratik bir çözümdür. Böylece, İzmir'deki hava koşullarına en uygun şekilde hazırlanabilirsiniz. Gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

