İzmir Hava Durumu! 30 Ocak Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günlerinde de yağmur geçişleri görülecek ve sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında seyredecek. 2 Şubat Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli, trafikte dikkatli olunmalıdır. Ayrıca evde sıcaklık korumak için sızdırmazlık kontrol edilmelidir.

Ufuk Dağ

30 Ocak 2026 Cuma günü İzmir'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 6 ile 12 derece arasında değişmesi bekleniyor. İzmir hava durumu bugün, serin ve hafif yağmurlu bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığının 7 ile 8 derece arasında olması öngörülüyor. Yağmur geçişleri de görülecek. 1 Şubat Pazar günü zaman zaman yağmur yağması bekleniyor. Ardından daha sakin bir hava yaşanacak. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında olacak. 2 Şubat Pazartesi günü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı 0 ile 9 derece arasında değişecek.

Bu serin ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymelisiniz. Islanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olun. Mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmanızda fayda var. Evde kalacağınız zamanlarda pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. İç mekanın sıcaklığını korumaya özen göstermelisiniz.

İzmir'de hava durumu önümüzdeki günlerde serin ve yağmurlu olacak. Bu koşullara uygun giyinerek gerekli önlemleri alırsanız sağlıklı bir hafta geçirirsiniz.

hava durumu İzmir
