İzmir Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 14 derece. Gece ise sıcaklık 7 derece civarında olacak. Yağış ihtimali yaklaşık %89. Rüzgar hızı ise 16 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysi ve ayakkabı giymesi faydalı. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklığı daha düşük hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları devam edecek. 1 Şubat Pazar günü zaman zaman yağmur bekleniyor. Ardından daha sakin bir hava öngörülüyor. 2 Şubat Pazartesi günü ise sağanak yağışlar etkili olacak. Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek de faydalı olacaktır.

İzmir'de bugünkü ve gelecek günlerdeki hava durumu yağışlı ve serin. Dışarı çıkarken uygun hazırlık yaparsanız olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.